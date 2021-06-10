عملة بتكوين الرقمية تصعد 8.5% إلى 36265 دولارا

– ارتفع سعر عملة بتكوين الرقمية 8.54% إلى 36 ألفا و265 دولارا، يوم الأربعاء، لتضيف 2853.31 دولار على سعر إغلاقها السابق.

وصعد سعر بتكوين، التي تعتبر أغلى عملة مشفرة في العالم وأكثرها رواجا، 30.8% عن أدنى مستوياته هذا العام عند 27 ألفا و734 دولارا الذي بلغته في الرابع من يناير.

وربحت عملة إثريوم 2.29% لتسجل 2566.4 دولار، بارتفاع 57.55 دولار عن سعر الإغلاق السابق.