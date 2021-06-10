معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 4.8% في مايو

– أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر ارتفع إلى 4.8 بالمئة في مايو على أساس سنوي من 4.1 بالمئة في أبريل.

وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في مايو 0.7 بالمئة مقارنة مع 0.9 بالمئة في أبريل.

ويبلغ مستهدف البنك المركزي المصري المصري للتضخم حتى نهاية 2022 سبعة بالمئة، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما.