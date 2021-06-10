السعودية مستثمر رئيسي في صندوق إنفستكورب-أبردين للبنية التحتية بالخليج

– سيصبح صندوق الثروة السيادي في السعودية صندوق الاستثمارات العامة مستثمرا رئيسيا في صندوق بنية تحتية دشنته إنفستكورب البحرينية وأبردين ستاندرد إنفستمنتس.

وقالت إنفستكورب في بيان يوم الخميس إن أبردين ستاندرد إنفستكورب إنفراستراكتشر بارتنرز تلقى تعهدات رأسمالية من صندوق الاستثمارات العامة البالغ حجمه 430 مليار دولار لما يصل إلى 20 بالمئة من إجمالي حجم الصندوق قبيل إغلاقه الأول المزمع.

ولم يحدد البيان حجم الصندوق، لكن صحيفة فاينانشال تايمز ذكرت يوم الأربعاء أنه قد يصل إلى 800 مليون دولار وأن إغلاقه الأول سيكون 250 مليون دولار.

وذكر البيان أن الصندوق الجديد تلقى أيضا موافقة مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تعهد قيمته 90 مليون دولار.

ويقول البيان إنه قد ينضم إلى الصندوق مؤسسات استثمار عالمية أخرى بما في ذلك صناديق تقاعد وشركات تأمين وأوقاف ومكاتب عائلية وعملاء من القطاع الخاص.

ويهدف أبردين ستاندرد إنفستكورب إنفراستراكتشر بارتنرز للمساهمة في التعافي الاقتصادي بعد كوفيد-19 والإصلاحات في دول في أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع نطاقا عبر الاستثمار في مشاريع بنية تحتية أساسية مستدامة.

وإنفستكورب مدير عالمي للاستثمار البديل وتدير أصولا بنحو 35.4 مليار دولار.