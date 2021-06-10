سي إن بي سي: مجموعة النهدي الطبية تعتزم طرح 20-30% من أسهمها بالسوق السعودي

تعمل مجموعة النهدي الطبية السعودية، الشركة المالكة لأكبر سلسلة صيدليات بالبلاد على تسريع خطى الطرح في سوق المال وبدء التداول على أسهمها في غضون أشهر قليلة خلال الربع الثالث من العام الجاري أو الأخير وفقا لأوضاع السوق، بحسب ما ذكرته مصادر على إطلاع بالأمر لـ CNBC عربية.

وقال مصدر في أحد بنوك الاستثمار إن الخطة الأولية للشركة تتضمن طرح حصة تتراوح ما بين 20-30% في السوق مع اتجاه لتخصيص النسبة الأكبر للمؤسسات.

وتابع المصدر، “هناك عمل كبير يجري للتجهيز لهذا الطرح… الشركة أقرب من أي وقت مضى لدخول السوق نتحدث هنا عن شركة سيكون سهمها من فئة الأسهم الدفاعية في قطاع صحي مطرد النمو”.

هذا وحاولت CNBC عربية الحصول على تعليق من الشركة ولكن الشركة امتنعت عن التعليق.

وقال مصدر مصرفي آخر لـ CNBC عربية إن الحصة التي سيتم طرحها في السوق تبدأ من 15-30% منوها أن الشركة في مرحلة المفاوضات مع مستشاري الطرح في الوقت الحالي”.

وتابع المصدر أن مجموعة النهدي الطبية ستختبر كل الخيارات لضمان إقبال قوي على الطرح.

وطرح النهدي هو حلقة في طابور طويل من الشركات المحلية السعودية التي تتأهب للطرح في أكبر سوق مال بالمنطقة خلال الفترة المقبلة مع توجه حكومي لإنعاش السوق.

وفي أبريل نيسان الماضي، تحولت شركة تداول إلى مجموعة قابضة تمهيدا لطرح عام أولي في سوق المال السعودي.

وأضاف المصدر “قد يتم تسريع العملية برمتها ونرى مجموعة النهدي الطبية أقرب مما يمكن تصوره. فالأمر هنا مرتبط أيضا بالتنسيق مع الجهات التنظيمية التي تشرف على السوق. حينما بدأت المحادثات العام الماضي كان الحديث يدور ما بين عام إلى عامين من أجل إتمام الطرح”.