مال وأعمال

شركات السيارات والنفط تضغط على الأسهم الأوروبية قبل اجتماع المركزي

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_ تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، إذ هبطت أسهم شركات الطاقة وصناعة السيارات، فيما يركز المستثمرون على اجتماع البنك المركزي المصري الأوروبي الذي يعقد في وقت لاحق اليوم.

ونزل المؤشر Stoxx600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، لينهي سلسلة مكاسب استمرت على مدى أربعة أيام.

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وتراجعت أسهم منطقة اليورو 0.2% قبيل صدور قرار البنك المركزي المصري الأوروبي بشأن السياسات وتوقعاته بشأن النمو الاقتصادي والتضخم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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