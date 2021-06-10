المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الإماراتي لتعزيز التعاون في الرقابة المصرفية

فهد حسين وإسلام فضل – وقّع البنك المركزي المصري المصري مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات المركزي بهدف تعزيز الرقابة المشتركة بينهما.

وأفاد المركزي المصري في بيان، بأن مذكرة التفاهم تُحدد آليات تبادل المعلومات لتسهيل أداء مهامهما الرقابية ودورهما في ضمان الاستقرار المالي.

جوانب التعاون تشمل تبادل المعلومات في مجال التراخيص وترخيص عمليات الاستحواذ والتفتيش على المؤسسات المالية المرخصة

وأضاف أنه بموجب مذكرة التفاهم، سيحدد الطرفان آليات التعاون وتبادل المعلومات في مجال التراخيص، وهيكل ملكية المؤسسات المالية المرخصة، وترخيص عمليات الاستحواذ، والتفتيش على المؤسسات المالية المرخصة.

واتفق البنكان المركزيان على التشاور فيما بينهما قبل تصريح أي من الدولتين بإنشاء بنك محلي عبر الحدود في الدولة الأخرى، وبإبلاغ بعضهما البعض بأي تغييرات مهمة في المتطلبات التنظيمية للسلطات القضائية في الدولتين، بحسب المركزي المصري.

وأشار المركزي، إلى أنه من جانب آخر، تم الاتفاق على التعاون في تنفيذ مهامهما لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من قبل المؤسسات المالية المرخصة الخاضعة لإشرافهما، كما نصت مذكرة التفاهم أيضاً على سرية الطلبات والمعلومات المتبادلة بين الطرفين.

وأكد البنك المركزي المصري المصري، حرص البلاد على تعزيز أواصر الشراكة مع الأشقاء العرب، بما ينعكس على مصالح شعوبها ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة، والمذكرة التي تم توقيعها مع مصرف الإمارات المركزي من شأنها تحقيق التعاون المرجو بين البنكين وتعزيز العلاقة القوية بين الدولتين.

بدوره، قال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري المصري سيعزز امتثالنا لأفضل الممارسات الدولية في الإشراف على العمليات المصرفية عبر الحدود.

وأضاف بالعمى: تأتي هذه الاتفاقية في الوقت المناسب، نظراً إلى العلاقات القوية بين أنظمتنا المالية واقتصادات كلا الدولتين.