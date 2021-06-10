وزيرة التجارة: تدريب المصدرين على الدخول للأسواق الأفريقية يعزز استراتيجية تنمية الصادرات

دوت الخليج – قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن السوق الأفريقي يعد أحد أهم الأسواق الإستراتيجية للصادرات المصرية في مختلف القطاعات الانتاجية.

وأضافت في ختام فعاليات البرنامج الأول لتدريب المصدرين والذي عقد خلال الفترة من 6-10 يونيو الجاري حول “الدخول للأسواق الأفريقية”، أن البرنامج يعكس توجه الدولة نحو الأسواق الأفريقية الواعدة بما يساهم في تحقيق استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات.

وذكرت وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية بلغت العام الماضى نحو 3.9 مليار دولار وهو ما يمثل أقل من 1% من ورادات القارة.

وأكدت جامع على أهمية هذا البرنامج في رفع قدرات ومهارات الشركات المصرية المصدرة للدخول للأسواق الأفريقية، لافتةً إلى أن البرنامج يأتي في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار سنويا، حيث تعد القارة الأفريقية سوقاً واعداً للصادرات، ويمكن تحقيق زيادة سنوية فى الصادرات المصرية من خلال السوق الأفريقي.

فعاليات البرنامج الأول لتدريب المصدرين نظمته هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية.

وشارك فى فعاليات حفل الختام المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، والوزير مفوض تجاري ممدوح سالمان رئيس هيئة تنمية الصادرات والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من كافة المقومات والإمكانات التجارية والاتفاقيات التجارية الإقليمية بالقارة الأفريقية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.

ولفتت الوزيرة إلى أنه في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة الأفريقية فقد قامت الوزارة بإعداد خطة عمل للتوجه نحو أفريقيا وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التكامل الإقليمي الموقعة بين مصر ومختلف شركائها من الدول والتجمعات الأفريقية.

وترتكز خطة العمل على عدد من المحاور الرئيسية أولها محور التجارة والذي يركز على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية من خلال تذليل كافة العقبات التى تواجه الصادرات المصرية ومتابعة المفاوضات الفنية الخاصة بالتخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA والتي تضم (55) دولة أفريقية، بحسب جامع.

كما تتضمن خطة العمل محوراً خاصاً باللوجستيات والذى يركز على استكمال منظومة المراكز اللوجستية، والتنسيق مع الجهات الوطنية للتغلب على عقبات حركة النقل الجوى المباشر بالإضافة للتعاون مع وزارة النقل لدراسة تسيير خطوط نقل ملاحية مباشرة للدول الأفريقية خاصة لدول غرب أفريقيا.

وأكدت جامع حرص مصر على مد جسور التعاون الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية ورسم خارطة طريق واضحة نحو التكامل الصناعي الأفريقي من خلال تبادل الأفكار وتوحيد الرؤى بما يخدم تعميق التعاون الصناعي والتجاري بين دول القارة، حيث يمثل إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إنجازاً حقيقياً نحو التكامل الاقتصادى الأفريقي.

وأوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج التدريبى يأتي ضمن الانشطة المقترحة مع المؤسسة الاسلامية لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش التوعية لرفع قدرات المصدرين المصريين في التعريف بمتطلبات الدخول للسوق الأفريقي باعتباره أحد الأسواق الرئيسية ونافذة قوية لتنمية الصادرات المصرية.