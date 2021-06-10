20 مليون جنيه تمويل من جهاز تنمية المشروعات لدعم المشروعات متناهية الصغر ببني سويف

إسلام فضل _ وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عقداً مع جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بمحافظة بنى سويف بإجمالي 20 مليون جنيه لتمويل 4 آلاف مشروع متناهي الصغر بمراكز وقرى المحافظة.

وأضاف الجهاز في بيان صادر اليوم الخميس، أن ذلك التوقيع بهدف تحسين مستويات المعيشة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا ووفقا لدور الجهاز باعتباره رئيس اللجنة الاقتصادية وهى أحد اللجان الفرعية التابعة للجنة الرئيسية القائمة على تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وقال محمد سلطان مدير المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات والتي تشمل محافظات (المنيا وأسيوط وبنى سويف والفيوم والوادى الجديد)، إنه سيتم توجيه نسبة 30% على الأقل من إجمالي العقد لمشروعات المرأة وضخ ما لا يقل عن 25% من قيمة التمويل بقرى ومراكز الظهير الصحراوي بمحافظة بنى سويف.

وذكر سلطان أن الجهاز قام في الفترة من يناير حتى ابريل 2021 بتمويل 4547 مشروع صغير ومتناهي الصغر بالمحافظات الخمس بإجمالي تمويل قدره 93.8 مليون جنيه ساهمت في توفير حوالى 7 آلاف فرصة العمل بقرى ومراكز هذه المحافظات.

ومن جابنه أوضح منتصر رشدى مدير فرع الجهاز بمحافظة بنى سويف، أن الجهاز قام منذ بداية تنفيذ المبادرة بتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الوحدات المحلية والمجالس القروية لتحديد المشروعات المخطط تنفيذها لتلبية احتياجات المواطنين في 66 قرية تتضمنها المبادرة كما قام بتنظيم 15 ندوة لتوعية المواطنين في مركزى ببا وناصر بالخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات وكيفية حصولهم عليها.

وأشار إلي أن عدد من أبناء هذه القرى حصلوا على الدورات التدريبية التي نظمها الجهاز حول مهارات ريادة الأعمال وكيفية إعداد دراسة الجدوى للمشروع وخطة العمل وذلك لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.