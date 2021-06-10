رئيس الوزراء يؤكد أهمية توطين صناعة الأغشية الخاصة بتحلية مياه البحر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري على أهمية العمل على توطين صناعة الأغشية الخاصة بتحلية مياه البحر، وكذلك كل ما يخص احتياجات قطاع المرافق، من طلمبات، وعدادات، مواسير، وخلافه، إضافة إلى توطين صناعة السيارات.

وأشار مساء أمس الأربعاء في لقاء لمتابعة موقف المشروعات المنفذة من قبل الهيئة إلى أن هناك توجيهات ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لهذه الملفات، ويضعها على أجندة الأولويات.

وأوضح أن هناك مجهودات للعمل على توطين تكنولوجيا معالجة المياه سواء ما يتعلق بمياه الصرف الصحي، أو تنقية مياه الشرب، وتحلية مياه البحر.

وقال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن هناك عدد من المشروعات التي تعكف الهيئة على دراستها خلال هذه الفترة، ومنها ما يتعلق بالصيانة العميقة والعمرات للمحركات والتوربينات، وأوجه التعاون مع الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال.

وأشار إلى الموقف التنفيذي وما تم من إجراءات وخطوات تتعلق بمشروع إنشاء مصنع لأغشية محطات تحلية مياه البحر، والذي يأتي في إطار العمل على توطين صناعة الأغشية الخاصة بتحلية مياه البحر، وذلك بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة.

وأضاف أنه من المستهدف وصول الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 30 ألف غشاء سنوياً باستثمارات تقدر بـ 95 مليون دولار.

كما تناول رئيس الهيئة العربية للتصنيع الموقف الخاص بمشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج الصلب المقاوم للصدأ، وذلك بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة، بهدف تعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.

أيضا تحدث عن مشروع تصنيع سيارة ميكروباص تويوتا هايس 14 راكب (محرك بنزين/ غاز طبيعي)، للمشاركة في مبادرة الدولة لإحلال السيارات القديمة، وكذلك إقامة مصنع لإطارات المركبات.