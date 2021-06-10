ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت والسوق الأول يخالف الاتجاه متراجعا 0.02%

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فهد حسين – أغلقت مؤشرات بورصة الكويت تداولات اليوم الخميس، على تباين بارتفاع السوق الرئيسي و”رئيسي 50″ بنسبة 0.22% و0.33% على الترتيب، وتراجع السوق الأول هامشيا بنسبة 0.02% ليصعد المؤشر العام إجمالا بنحو 0.04% بالختام.
وتقلصت السيولة المتداولة إلى 60.6 مليون دينار من 73.65 مليونا الجلسة السابقة، كما انحسرت أحجام التداول إلى 368.99 مليون سهم من 462.8 مليون سهم في جلسة أمس الأربعاء.
ودعم الأداء الإيجابي لسبعة قطاعات بقيادة الطاقة الذي ارتفع 1.31% صعود المؤشر العام، وسط أداء إيجابي لأسهم نابيسكو وبيت الطاقة وآبار الذين ارتفعوا 0.22% و1.97% و8% على الترتيب.
كما صعد قطاعا التكنولوجيا والخدمات المالية 0.93% و0.4%، وقطاع العقار 0.13%، وسط تراجع 6 قطاعات تصدرهم الرعاية الصحية متراجعا 1.98% بضغط من الأداء السلبي لسهم “ميدان” الذي هبط 3.23%.
وجاء سهم “السكب الكويتية” على رأس الرابحين الـ68 خلال الجلسة بصعود نسبته 12.63%، فيما تصدر سهم “ثريا” قائمة من 51 سهما سجلوا أداءا سلبيا بهبوطه 13.4%.
وكان سهم “الأهلي المتحد” الذي صعد بالختام 0.89% الأنشط خلال جلسة اليوم من حيث السيولة وأحجام التداول التي بلغت 14.13 مليون دينار على 62.45 مليون سهم.
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