رئيس الوزراء يتابع جهود العربية للتصنيع في مجالات نقل التكنولوجيا والصناعات المحلية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء أمس الأربعاء، الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة موقف المشروعات المنفذة من قبل الهيئة، وذلك بحضور مسئولي الهيئة والمصانع المتخصصة.

واستعرض الفريق عبد المنعم التراس جهود مساهمة الهيئة في مجالات تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا والمشاركة في المشروعات القومية والتنموية، وذلك تحقيقاً للرؤية المستقبلية للدولة.

أكد على المجهودات الخاصة بملف التحول الرقمي، وتطوير خطوط الإنتاج وتحديث الماكينات لعدد من القطاعات الصناعية، إلى جانب جهود التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة، وبديل للوقود التقليدى، فضلاً عن المشاركة في جهود التصدي لفيروس كورونا، والمشاركة في المشروعات الجديدة والقومية.

وأشار الفريق التراس إلى موقف عدد من المشروعات، موضحاً أن من بين تلك المشروعات، التي تم الانتهاء من تنفيذها، مصنع 30 يونيو لمواسير البولي إيثلين (مياه/ غاز طبيعي)، والذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 200 مليون جنيه، وينتج 26400 طن/سنوياً، ويساهم بنسبة 40% في السوق المحلي، هذا إلى جانب اقامة خطوط لتصنيع الكمامات الطبية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف كمامة/يوم، وباستثمارات تقدر بـ2.5 مليون دولار.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن من المشروعات التي تم الانتهاء منها، مشروع إنتاج عدادات الكهرباء الذكية، ويصل طاقته الإنتاجية إلى 240 ألف عداد/ سنوياً، وبنسبة مكون محلي وصل إلى 50%، لافتاً إلى أنه تم إنتاج 350 ألف عداد أحادي الوجه لشركتي القناة وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى إنتاج 10 آلاف عداد ثلاثي الأوجه لشركة جنوب القاهرة، وحوالي 77 ألف عداد (وحدات توصيل / فصل التيار عن أعمدة إنارة الشوارع).

وأشار الفريق عبدالمنعم التراس إلى مشروع إنتاج التابلت واللاب توب، حيث تم الإنتهاء من تركيب عدد 2 خط لإنتاج التابلت واللاب توب والتليفون المحمول، وبدء التشغيل التجريبي وتدريب فنيي المصنع على الإنتاج الكمي، موضحاً أنه من المقرر أن تصل الطاقة الانتاجية له لـ 300 ألف جهاز في السنة.

وحول خط إنتاج الكاميرات بالتعاون مع شركة “هني ويل” الأمريكية، أشار الفريق التراس إلى أنه تم اعتماد خط الإنتاج من لجنة الرصد المرئي خلال منتصف العام الماضي، وتصل الطاقة الانتاجية للخط إلى 30 ألف كاميرا/ سنة منتج “هني ويل”، و 300 ألف كاميرا/ سنة للمنتجات الآخرى، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 500 ألف دولار.

وتناول رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال اللقاء، مشروع تطوير مصنع سيماف، شارحا ما تم تنفيذه من خطوات وإجراءات فى هذا الصدد لتطوير وتحديث خطوط الانتاج به، وكذا ما يتعلق بتطوير قدرات التصميم، والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المصنع، وذلك بما يضمن جودة الانتاج طبقاً للمواصفات العالمية.

وأكد أنه رغم حجم أعمال التطوير المتكامل للمصنع لم يتم إيقاف خطط الإنتاج ويتم تنفيذ العقود طبقاً لتوقيتاتها، ومنها تأهيل ورفع كفاءة عدد 200 عربة ركاب، وتصنيع وتوريد عدد 60 عربة توليد قوي، وتصنيع وتوريد عدد 75 عربة نقل غلال، وكذلك تصنيع وتوريد عدد 10 قطارات مترو أنفاق بإجمالي 80 عربة.

وتطرق رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال اللقاء، إلى الموقف التنفيذي للشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية، مشيراً إلى أن خط انتاج أجهزة التنفس الصناعي يُعد واحداً من المشروعات القائمة، وذلك بهدف توفير أجهزة تنفس صناعى بمختلف طرازاتها محلية الصنع ذات جودة عالية، وبسعر مناسب لسد الطلب المتزايد على تلك الأجهزة محلياً وعالمياً فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأضاف “تتضمن المشروعات الجاري تنفيذها اقامة مصنع الشرائح والمسامير لجراحات العظام، وكذا مصنع المفاصل الصناعية، ومصنع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل.

وتناول الفريق التراس موقف إنشاء الشركة العربية الالمانية للوحات المرورية المؤمنة، وإنشاء خط تصنيع طلمبات المياه، موضحاً أنه تم إنتاج الطلمبات الرأسية بأنواعها وبقدرات تصل إلى 500 ل/ ث، والرفع حتى 60 م، وتم اعتمادها من الجهات المختصة بنسبة تصنيع محلى 80%.

وأشار إلى أنه مخطط تصنيع الطلمبات الغاطسة بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وطلمبات مياه الشرب في منتصف العام القادم، منوهاً إلى الموقف الخاص بمشروع تصنيع الشاشات التفاعلية، تلبية لاحتياجات وزارة التربية والتعليم والذي من المقرر له أن ينتج 100 ألف شاشة/ سنة.