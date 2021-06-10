شركة تطوير مصر تطلق الجولة الرابعة من مسابقة الابتكار لدعم الشباب وريادة الأعمال

أطلقت شركة تطوير مصر، الجولة الرابعة من “مسابقة تطوير مصر للابتكار”؛ بهدف إتاحة الفرصة للشباب للابتكار وتطوير حلول تساهم في إحداث طفرة في القطاع العقاري المصري.

وقال بيان الشركة، إن ذلك يأتي في ضوء استراتيجيتها التي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال و الابتكار كركائز أساسية لبرامجها المجتمعية، إيمانًا منها بالقيمة التي تكمن في ذلك، كونهم عاملان أساسيان لخلق مستقبل أفضل وهم أحد القيم التي تقوم عليها الشركة.

ولفت البيان إلى أن هذه هي النسخة الرابعة من مسابقة تطوير مصر للابتكار، والتي تطلقها شركة تطوير مصر بالتعاون مع Innovety و بدعم من The Greek Campus، و توفر المسابقة للمتقدمين عدداً من التدريبات وفرص التوجيه التي تساعدهم على تطوير حلولهم من الزوايا التقنية والتجارية على حد سواء.

وأشار البيان إلى أن المسابقة نجحت منذ إطلاقها عام 2017 في جذب الآلاف من الأفكار الشابة وتقديم المساندة والدعم للعديد منها بهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية في إنشاء مشروعات تُلبي احتياجات السوق العقارية.

وتقدم المسابقة فرص تدريب و توجيه فردية و جوائز مالية تصل إلى 350 ألف جنيه، لثلاث فائزين من مسارين متاحين؛ فائز وحيد بمسار الشركات الناشئة بجائزة كبرى بقيمة 250 ألف جنيه، و فائزان آخران من المسار الفردي الذي يستهدف طلاب الجامعات أو الخريجين ذوي الأفكار المبتكرة بجائزة قدرها 100 ألف جنيه.

وسيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم مسابقة تطوير مصر للابتكار والتي تضم نخبة من أصحاب الخبرات الضخمة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، تشمل أحمد الألفي مؤسس و رئيس مجلس إدارة The Greek Campus، نبيل الجوهري رئيس مجلس إدارة شركة Spectrum للهندسة، مهاب أنيس مؤسس و رئيس مجلس إدارة شركة Innovety ، ريم السعدي المدير الإقليمي الرئيسي للبنك الأوروبي للإنشاء والتعميرEBRD، و رافح صالح أحد مؤسسي شركة Cubit Ventures.

كما ستقام جلسة نقاشية على هامش المسابقة تضم كلاً من شانتل صباغ نائب المدير العام للبنك الأهلي المصري، شريف حسني المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة شادوف، رشا طنطاوي رئيس قسم ريادة الأعمال في مركز الإبداع التكنولوجي و ريادة الأعمال TIEC ، لؤي الشواربي مؤسس مكتب الشواربي للمحاماة، على أن يدير الجلسة مصطفى خاطر المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة Cubitcode

يذكر أن النسخة الرابعة من مسابقة تطوير مصر للابتكار استقبلت أكثر من 750 متقدم بمشروعات متنوعة في مجالات الابتكارات التكنولوجية في البناء و الهندسة المعمارية واستهلاك الطاقة و إدارة النفايات بالإضافة إلى الابتكارات الرقمية في التجارة الإلكترونية و التكنولوجيا المالية و إدارة المرافق و التسويق، و أظهر المتقدمون المؤهلون أفكار و حلول مبتكرة و مستدامة من شأنها أن تساهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري المصري.

وشجعت النسخة الحالية من المسابقة المتقدمين على استحداث أفكار و حلول للتعامل مع الواقع الجديد “The New Normal” الذي فرضته جائحة كوفيد-19 التي خلقت احتياج إلى الاتجاه للمنتجات الرقمية و التحول الرقمي إلى جانب تأثيرها الملموس على أنماط الإنفاق و الاستهلاك للمواطنين و أصبحوا يركزوا بشكل كبير على الاهتمام بالرعاية الصحية.

ويقدم المتسابقون مشروعات و حلول مبتكرة للوضع الجديد بعد جائحة كوفيد-19 أو حلول الأعمال و الإدارة المبتكرة، من خلال تقديم نماذج أعمال تسمح بتدفقات إيرادات متنوعة و معالجة الاحتياجات الناشئة للسوق أو حلول التكنولوجيا المبتكرة لتقديم ابتكارات تكنولوجية لمواجهة تحديات معينة في السوق.

وتتكون المسابقة من 5 مراحل رئيسية و هي؛ فترة اختيار المتقدمين و تمتد لحوالي ـ6 أسابيع، ويتم خلالها اختيار المتقدمين عن طريق استقبال استماراتهم سواء عبر الإنترنت أو من خلال الوسائل التقليدية الأخرى، و يتم خلال هذه الفترة التعاون مع العديد من الجامعات في مصر والجهات المختلفة المختصة بريادة الاعمال لتشجيع الشباب على المشاركة، ثم يتم تصفية المتقدمين وفقاً للمعايير الموضوعة للمسابقة.

ويتم اختيار المشروعات الملائمة للتنفيذ على أرض الواقع، بعد ذلك يتم إعداد برنامج تدريبي Eye-opener لمدة يومين و Boot Camp لمدة 5 أيام، يتلقى المتسابقون خلاله التوجيه و التدريب اللازم لتطوير أفكارهم و خلال هذه المرحلة توجد تصفية جديدة للمتسابقين، لتحديد 10 متأهلين للمرحلة النهائية. وأخيرًا المرحلة النهائية التي يتم خلالها عرض الأفكار و المشاريع أمام لجنة التحكيم والحضور لاختيار الفائزين وفقًا لتقديرات لجنة التحكيم.