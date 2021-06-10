ارتفاع جماعي لأسواق المال الإماراتية بمكاسب تتجاوز 8 مليارات درهم

فهد حسين – أغلقت أسواق المال الإماراتية تداولات اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي، بعودة سوق دبي المالي للمنطقة الخضراء بعد تراجعه أمس.

و تمسك سوق أبوظبي للأوراق المالية بقمته التاريخية فوق 6700 نقطة مرتفعا 0.07% بدعم من الأسهم القيادية وزخم السيولة وأحجام التداولات لتصل المكاسب 8.108 مليار درهم.

وارتد مؤشر سوق دبي المالي إلى المنطقة الخضراء مرتفعا 0.37% بختام تداولات اليوم ليستقر عند مستوى 2842.41 نقطة بالختام بعد أن كسر موجة ارتفاعاته اليومية بهبوطه الجلسة السابقة 0.12% إلى مستوى 2831.93 نقطة.

وشهدت الجلسة زخما في السيولة وأحجام التداولات التي بلغت 245.27 مليون درهم على 171.3 مليون سهما، من 194.88 مليون درهم على 127.65 مليون سهم الجلسة السابقة.

وتمكنت قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات المالية والعقارات من الصعود بالمؤشر العام بارتفاعهم 0.72% و0.62% و0.22% على الترتيب، وسط تراجع بقية القطاعات بقيادة التأمين الذي هبط 0.65% تلاه النقل والسلع والخدمات، مع استقرار قطاعي الاتصالات والصناعة.

وحقق السوق مكاسب بقيمة 1.34 مليار درهم بارتفاع رأس المالي السوقي للأسهم المدرجة إلى 389.398 مليار درهم من 388.058 مليارا الجلسة السابقة.

وتصدر سهم مصرف السلام السودان قائمة الـ11 الرابحين خلال الجلسة بصعوده 2.76%، فيما جاء سهم الإمارات للمرطبات الذي تراجع 5.26% على رأس الـ13 الخاسرين.

وكانت الأسهم العقارية الأنشط تداولا خلال الجلسة باستحواذ إعمار العقارية الذي استقر عند مستواه المسجل أمس على أعلى سيولة بقيمة 71.04 مليون درهم، وداماك الذي ارتفع 1.56% على النصيب الأكبر من التداولات بعدد 48.13 مليون سهما.

وبوتيرة أقل، ارتفع مؤشر سوق العاصمة الإماراتية هامشيا بنسبة 0.07% للجلسة الخامسة على التوالي بالغا مستوى 6716.13 نقطة لأول مرة في تاريخه بدعم من أسهمه القيادية.

وزاد حجم التداولات إلى 242.79 مليون سهما من 187.24 مليون سهم الجلسة السابقة، فيما تراجعت السيولة إلى 1.45 مليار درهم من 1.49 مليارا بختام تداولات أمس الأربعاء.

وارتفعت 6 قطاعات بقيادة الصناعة الذي صعد 2.81% بدعم من سهمي أسمنت رأس الخيمة الذي تصدر الرابحين في السوق مرتفعا 15% وأركان لمواد البناء، تلاه التأمين بنسبة 0.85% وسط أداء قوي لسهم ابوظبي الوطنية للتأمين.

وقاد قطاع السلع الاستهلاكية الأداء السلبي خلال تداولات اليوم متراجعا 1.31% بضغط من سهم “أغذية”، تلاه الاتصالات والعقار بنسبة 0.36% و0.03% على الترتيب وسط النشاط السلبي لسهمي مجموعة اتصالات ورأس الخيمة العقارية.

وتصدر سهم اسمنت الخليج قائمة الخاسرين بهبوطه 9.92%، كما استحوذ “العالمية القابضة” الذي ارتفع 0.41% على أعلى سيولة مسجلا 670.9 مليون درهم، مقابل أعلى حجم تداولات خلال الجلسة من سهم “طاقة” الذي ارتفع 4.38% بعد تداول 67.49 مليون سهما من أسهمه.

وسجل مؤشر شوق أبوظبي 6.768 مليار درهم مكاسب سوقية بارتفاع رأسمال الأسهم المدرجة إلى 955.395 مليار درهم بختام الجلسة من 948.627 مليارا الجلسة السابقة.