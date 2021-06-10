أوبك تبقي على توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير عند 5.5% في 2021

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وكالات _ أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اليوم الخميس، على توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير عند 5.5% في 2021.
وقالت المنظمة في بيان لها، أن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط ستظل عند 6 مليون ب/ي في 2021
وتوقع أوبك أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 96.6 مليون ب/ي في 2021
ورفعت توقعات نمو الإمدادات من خارج المنظمة 100 ألف ب/ي في 2021، مع الإبقاء على توقعات نمو الطلب على نفط أوبك دون تغيير
وتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على نفط أوبك 27.7 مليون ب/ي في 2021
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