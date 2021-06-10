مال وأعمال

المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0%

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وكالات _ أعلن البنك المركزي المصري الأوروبي اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة عند أدنى مستوى تاريخي يبلغ 0%.

وقال المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي الذي يضم 25 شخصا إنه أبقى على معدل الفائدة عند أدنى مستوى قياسي يبلغ صفر.

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كما أبقى على برنامج شراء السندات عند قيمة 1.85 تريليون يورو.

وقال البنك في بيان، إن البرنامج سيستمر حتى مارس المقبل أو ” حتى يقضي البنك بأن مرحلة أزمة فيروس كورونا انتهت”.

كما أبقى المركزي الأوروبي سعر عائد الإيداع دون تغيير عند سالب 0.5%، وسعر الاقراض الهامشي عند 0.25%.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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