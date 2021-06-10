المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0%

وكالات _ أعلن البنك المركزي المصري الأوروبي اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة عند أدنى مستوى تاريخي يبلغ 0%.

وقال المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي الذي يضم 25 شخصا إنه أبقى على معدل الفائدة عند أدنى مستوى قياسي يبلغ صفر.

كما أبقى على برنامج شراء السندات عند قيمة 1.85 تريليون يورو.

وقال البنك في بيان، إن البرنامج سيستمر حتى مارس المقبل أو ” حتى يقضي البنك بأن مرحلة أزمة فيروس كورونا انتهت”.

كما أبقى المركزي الأوروبي سعر عائد الإيداع دون تغيير عند سالب 0.5%، وسعر الاقراض الهامشي عند 0.25%.