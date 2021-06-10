وزير البترول: مشروعات مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات تلبي احتياجات السوق المحلي

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، الذي وضع رئيس الوزراء حجر الأساس له الشهر الجاري، يتم تنفيذه بتكلفة استثمارية نحو 7.5 مليار دولار ويستغرق تنفيذه 47 شهراً.

وأضاف خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن المشروع يستهدف تلبية جزء من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية وتصدير الفائض، وتوفير العملات الأجنبية، لخدمة مشروعات التنمية وزيادة الناتج القومي.

ويقوم المشروع الذي يعد أول مجمع صناعي للمواد البترولية والكيماوية ضمن المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، على إنتاج مواد بتروكيماوية طبقا لاستراتيجية الدولة لإتاحة مواد تغذية للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية مناطق قناة السويس وسيناء والصعيد.

وأوضح الملا أن الطاقة الإنتاجية السنوية تصل إلى 2.7 مليون طن منتجات بتروكيماوية، و900 ألف طن منتجات بترولية، منها البولي إيثيلين، والبولي بروبلين، والإيثيلين جليكول، ووقود النفاثات، ومن المقرر أن يضم وحدة التقطير الجوي، ووحدة التكسير البخاري، ومجمع العطريات، والمرافق والوحدات المساعدة.