سوق الأسهم السعودية ترتفع هامشيا والمكاسب تصل إلى 9 مليارات ريال

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فهد حسين – أغلق المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول” جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع هامشي بنسبة 0.06% إلى مستوى 10796.33 نقطة، بدعم من صعود 12 قطاع.
وربحت السوق 9 مليارات ريال بزيادة رأسمال الشركات المدرجة إلى 9.745 تريليون ريال من 9.736 تريليون ريال الجلسة السابقة.
وانحسرت السيولة المتداولة إلى 14.302 مليار ريال من 16.467 مليارا الجلسة السابقة، كما تراجع حجم التداولات إلى 387.07 مليون سهما من 431.15 مليون سهم خلال جلسة الأربعاء.
وسيطر الأداء الإيجابي على 12 قطاع في السوق، بقيادة الأدوية الذي ارتفع 9.88% تلاه الإعلام والترفيه بنسبة 2.72%، فيما تراجعت 9 قطاعات تصدرهم الاستثمار والتمويل هابطا بنسبة 1.28%، وقطاعا التأمين والاتصالات بنسبة 0.69% و0.38% على الترتيب.
وتصدر سهم “ذيب” الذي ارتفع 9.94% قائمة الرابحين خلال الجلسة وعددهم 65 سهم، فيما جاء “تبوك الزراعية” على رأس الخاسرين وعددهم 121 سهما بهبوطه 2.37%.
وكان سهم “دار الأركان” الأنشط في أحجام التداول بعدد بعدد 21.89 مليون سهم، وسهم “متطورة” من حيث السيولة بقيمة 829.56 مليار ريال.
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