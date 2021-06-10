معدل التضخم في الولايات المتحدة يقفز إلى 5% خلال مايو

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وكالات _ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر مايو بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من 13 عامًا حيث استمرت ضغوط التضخم في النمو في الاقتصاد الأمريكي.
هذا وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يمثل سلة تشمل المواد الغذائية والطاقة ومحلات البقالة وتكاليف الإسكان والمبيعات عبر مجموعة من السلع ، بنسبة 5% عن العام الماضي. كان الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل Dow Jones توقعوا ارتفاعه بنسبة 4.7%.
وتمثل القراءة أكبر وتيرة ارتفاع لمؤشر أسعار المستهلك منذ زيادة 5.3% في أغسطس 2008 ، قبل أن تدفع أكبر أزمة مالية الولايات المتحدة إلى أسوأ ركود تشهده منذ الكساد الكبير.
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