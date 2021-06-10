مال وأعمال

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى في 15 شهرا

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_ تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في نحو 15 شهرا، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين من جديد في مايو مع استمرار تعزز الطلب المحلي مع تخفيف الجائحة لقبضتها على الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 376 ألف طلب للأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو، مقارنة مع 385 ألفا في الأسبوع السابق. كان ذلك أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020 عندما اجتاحت الموجة الأولى من إصابات كوفيد-19 البلاد ما أدى إلى إغلاق أنشطة الاعمال غير الضرورية.

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وبذلك تراجعت الطلبات للأسبوع السادس على التوالي. وينحسر تسريح العاملين مع سعي أرباب العمل وراء العمالة في ظل بقاء ملايين الأمريكيين في منازلهم بسبب صعوبة تأمين رعاية لأطفالهم وإعانات البطالة السخية والخوف من الفيروس رغم إتاحة اللقاحات على نطاق واسع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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