بنك مصر يستبدل بطاقة المعاشات ببطاقة ميزة بخدماتها

إسلام فضل _ أعلن بنك مصر عن إصدار وتشغيل بطاقات ميزة المدفوعة مقدماً لأصحاب المعاشات والتي تتيح لأصحاب المعاشات العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك والبنوك الأخرى، والشراء من كافة التجار داخل مصر، والشراء عن طريق الإنترنت، واستخدام البطاقة في سداد المدفوعات الحكومية المختلفة، مع إمكانية الحصول علي خدمات القرض الشخصي، وكذلك تقديم مجموعة متميزة من التسهيلات الأخرى.

وأوضح البنك في بيان اليوم الخميس، أنه تسهيلاً على أصحاب المعاشات فقد تم تخصيص الخط الساخن رقم 19680 لخدمة حاملي بطاقات ميزة المدفوعة مقدماً لأصحاب المعاشات.

ونوه أنه لمعرفة أقرب فرع لاستبدال بطاقة المعاشات يمكن التوجه لأقرب ماكينة صراف آلي تابعه لبنك مصر وإدخال بطاقة المعاشات الحالية في المكان المخصص لها لمعرفة أسماء الفروع الخاصة بالبنك.

وأشار إلى أن العميل يمكنه التوجه لأيًا منها واستبدال بطاقته الحالية بالبطاقة الجديدة فقط بتقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة به واستيفاء طلب اصدار البطاقة واستلام البطاقة الجديدة فورا، ويمكن لحامل بطاقة المعاشات الحالية الاتصال بالخط الساخن لمعرفة فروع بنك مصر المقدمة للخدمة.

وأضاف أن إصدار البنك لبطاقة ميزة المدفوعة مقدماً لأصحاب المعاشات في إطار تعزيز جهود الشمول المالي وزيادة الوعي المصرفي لدي الشرائح غير المتعاملة مع البنوك، وضم فئات مجتمعية أكثر للتعامل مع القطاع المصرفي لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.

وأشار البنك إلي أنه يسعي دائماً لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الالكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية.

كما يعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.