الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع بعد بيانات التضخم وطلبات إعانة البطالة

_ فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الخميس متجاهلة قفزة أعلى من المتوقع في أسعار المستهلكين في مايو أثارت مخاوف من تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية مبكرا، في حين أظهر تقرير آخر أن سوق العمل لا تزال ترزح تحت ضغوط.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 55.37 نقطة بما يعادل 0.16 بالمئة إلى 34502.51 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 9.01 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 4228.56 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 22.13 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 13933.88 نقطة.