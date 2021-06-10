مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع بعد بيانات التضخم وطلبات إعانة البطالة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

_ فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الخميس متجاهلة قفزة أعلى من المتوقع في أسعار المستهلكين في مايو أثارت مخاوف من تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية مبكرا، في حين أظهر تقرير آخر أن سوق العمل لا تزال ترزح تحت ضغوط.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 55.37 نقطة بما يعادل 0.16 بالمئة إلى 34502.51 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 9.01 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 4228.56 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 22.13 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 13933.88 نقطة.

CSR_2021

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع بعد بيانات التضخم وطلبات إعانة البطالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا