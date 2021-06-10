بنك مصر يمنح ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية تمويل معبري بقيمة 650 مليون جنيه

إسلام فضل _ قال بنك مصر، إنه قام بمنح شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية تمويل معبري بقيمة 650 مليون جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ مشروع “قطامية كريكس” المقام على مساحة 42 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة.

وأوضح البنك في بيان صادر اليوم الخميس، أن ذلك التمويل يأتي كخطوة في إطار دعم وتطوير الخطط المالية للشركة، والتي تمكنها من إتمام مشروعاتها بما يساهم في دفع عجلة الإنتاج بالقطاع العقاري الخاص في ظل نموه بشكل متسارع بما ينعكس إيجاباً على معدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث يعد الاستعانة بالتمويل البنكي لتنفيذ الخطط الاستثمارية للمطورين العقاريين ضروري في ظل محددات ومتغيرات السوق.

وأضاف أن هذا التوقيع يعد بنك مصر لهذا التمويل استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري حيث شارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري المصري للتمويل العقاري، بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات لدعم الاقتصاد المصري، وحرصاً من البنك على التسهيل على المتعاملين مع الأعضاء الفاعلين في مجال التطوير والاستثمار العقاري، وذلك باعتبارهم إحدى الركائز الأساسية في توفير مناخ استثماري يلائم تطلعات السوق العقاري ككل.

ووقع على عقود التمويل المعبري بحضور محمد الأتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس محمود بركة – رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس شريف أبو طالب – عضو مجلس الإدارة المنتدب، والعديد من مسئولي الإدارة العليا بالشركة.

ومن الجدير بالذكر أنه في ضوء التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات فقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من1 يوليو 2020 حتى 31 مايو الماضي الانتهاء من تمويل والمشاركة في (14) مشروع قـومي بلغ إجمالي حجم تمويل تلك المشروعات (244 مليار جنيه) وبلغت حصة البنك فيها (110.6مليار جنيه) وذلك في قطاعات (الاستثمار العقاري، الخدمات المالية، الموانئ والخدمات العامة، النقل البري والمواصلات، النقل البحري، المقاولات والبنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).