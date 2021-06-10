بنك مصر يمنح ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية تمويل معبري بقيمة 650 مليون جنيه

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إسلام فضل _ قال بنك مصر، إنه قام بمنح شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية تمويل معبري بقيمة 650 مليون جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ مشروع “قطامية كريكس” المقام على مساحة 42 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة.
وأوضح البنك في بيان صادر اليوم الخميس، أن ذلك التمويل يأتي كخطوة في إطار دعم وتطوير الخطط المالية للشركة، والتي تمكنها من إتمام مشروعاتها بما يساهم في دفع عجلة الإنتاج بالقطاع العقاري الخاص في ظل نموه بشكل متسارع بما ينعكس إيجاباً على معدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث يعد الاستعانة بالتمويل البنكي لتنفيذ الخطط الاستثمارية للمطورين العقاريين ضروري في ظل محددات ومتغيرات السوق.
وأضاف أن هذا التوقيع يعد بنك مصر لهذا التمويل استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري حيث شارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري المصري للتمويل العقاري، بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات لدعم الاقتصاد المصري، وحرصاً من البنك على التسهيل على المتعاملين مع الأعضاء الفاعلين في مجال التطوير والاستثمار العقاري، وذلك باعتبارهم إحدى الركائز الأساسية في توفير مناخ استثماري يلائم تطلعات السوق العقاري ككل.
ووقع على عقود التمويل المعبري بحضور محمد الأتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس محمود بركة – رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس شريف أبو طالب – عضو مجلس الإدارة المنتدب، والعديد من مسئولي الإدارة العليا بالشركة.
ومن الجدير بالذكر أنه في ضوء التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات فقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من1 يوليو 2020 حتى 31 مايو الماضي الانتهاء من تمويل والمشاركة في (14) مشروع قـومي بلغ إجمالي حجم تمويل تلك المشروعات (244 مليار جنيه) وبلغت حصة البنك فيها (110.6مليار جنيه) وذلك في قطاعات (الاستثمار العقاري، الخدمات المالية، الموانئ والخدمات العامة، النقل البري والمواصلات، النقل البحري، المقاولات والبنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
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