بنك القاهرة يوقع اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار مع إفريكسيم

إسلام فضل _ وقع بنك القاهرة إتفاقية تعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “إفريكسيم بنك” للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار أمريكى، وتصل مدة القرض إلى 5 سنوات، ومن المقرر أن يتم تخصيصه لدعم خطط بنك القاهرة التوسعية بالسوق الأفريقى.

وأوضح بنك القاهرة في بيان صادر اليوم الخميس، أن القرض يستهدف تمويل إستثمارات البنك بالفروع والشركات التابعة الجديدة وتعزيز الأنشطة التجارية المصرية بالقارة الأفريقية.

وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن البنك يعمل وفقاً لخطة طموحة للتوسع في الأسواق الأفريقية، ويدعم ذلك التوجه اهتمام الدولة بأفريقيا والتى تعتبر منصة وبوابة للسلع والخدمات المصرية.

وتابع فايد أن الإتفاقية تأتى فى إطار رؤي وسياسات البنك التوسعية والتى تستهدف بصورة أساسية تعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المختلفة في عدد من البلدان الإفريقية، لمساعدة المصنعيين المصريين، وقطاع المقاولات والشركات العاملة في مجال البنية التحتية على اقتناص فرص النمو، وتشجيع المصدرين المصريين على زيادة صادراتهم لدول القارة الإفريقية، خاصة وأن بنك القاهرة يستحوذ على كامل أسهم بنك القاهرة الدولى فى أوغندا “كايرو بنك أوغندا”.

ومن جانبه وأوضح أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة علي أهمية دور البنوك متعددة الجنسيات فى توفير التمويل اللازم للسوق المحلي.

وأشار إلى أهمية القرض لتوسيع المصادر التمويلية بالعملة الأجنبية من جهات تمويلية مختلفة إستناداً على التطور الكبير الذى شهده البنك على كافة الأصعدة خاصة وأن بنك القاهرة يتمتع بعلاقات جيدة مع العديد من المؤسسات المالية الدولية والتى تمكنه من تسهيل كافة عمليات التجارة الخارجية مما يعزز الثقة بالقطاع المصرفى المصرى.

وقال الدكتور بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والإستيراد “افريكسم بنك”، إننا سعداء بتقديم هذا التسهيل التمويلى لبنك القاهرة والذى يعزز من أواصر التعاون التجارى فى أفريقيا لما يتمتع به البنك من خبرات واسعة فى مجال دعم أنشطة التجارة والإستثمار بين البلدان الأفريقية.

كما سيساهم التمويل في تعزيز خطط البنك الطموحة إنطلاقاً من خبراته الواسعة وسجله الحافل بالإنجازات، وتابع قائلاً “نحن واثقون أن بنك القاهرة سيسهم فى تكوين علاقات إستثماريه تجارية جديدة