بنك القاهرة يوقع اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار مع إفريكسيم

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إسلام فضل _ وقع بنك القاهرة إتفاقية تعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “إفريكسيم بنك” للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار أمريكى، وتصل مدة القرض إلى 5 سنوات، ومن المقرر أن يتم تخصيصه لدعم خطط بنك القاهرة التوسعية بالسوق الأفريقى.
وأوضح بنك القاهرة في بيان صادر اليوم الخميس، أن القرض يستهدف تمويل إستثمارات البنك بالفروع والشركات التابعة الجديدة وتعزيز الأنشطة التجارية المصرية بالقارة الأفريقية.
وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن البنك يعمل وفقاً لخطة طموحة للتوسع في الأسواق الأفريقية، ويدعم ذلك التوجه اهتمام الدولة بأفريقيا والتى تعتبر منصة وبوابة للسلع والخدمات المصرية.
وتابع فايد أن الإتفاقية تأتى فى إطار رؤي وسياسات البنك التوسعية والتى تستهدف بصورة أساسية تعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المختلفة في عدد من البلدان الإفريقية، لمساعدة المصنعيين المصريين، وقطاع المقاولات والشركات العاملة في مجال البنية التحتية على اقتناص فرص النمو، وتشجيع المصدرين المصريين على زيادة صادراتهم لدول القارة الإفريقية، خاصة وأن بنك القاهرة يستحوذ على كامل أسهم بنك القاهرة الدولى فى أوغندا “كايرو بنك أوغندا”.
ومن جانبه وأوضح أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة علي أهمية دور البنوك متعددة الجنسيات فى توفير التمويل اللازم للسوق المحلي.
وأشار إلى أهمية القرض لتوسيع المصادر التمويلية بالعملة الأجنبية من جهات تمويلية مختلفة إستناداً على التطور الكبير الذى شهده البنك على كافة الأصعدة خاصة وأن بنك القاهرة يتمتع بعلاقات جيدة مع العديد من المؤسسات المالية الدولية والتى تمكنه من تسهيل كافة عمليات التجارة الخارجية مما يعزز الثقة بالقطاع المصرفى المصرى.
وقال الدكتور بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والإستيراد “افريكسم بنك”، إننا سعداء بتقديم هذا التسهيل التمويلى لبنك القاهرة والذى يعزز من أواصر التعاون التجارى فى أفريقيا لما يتمتع به البنك من خبرات واسعة فى مجال دعم أنشطة التجارة والإستثمار بين البلدان الأفريقية.
كما سيساهم التمويل في تعزيز خطط البنك الطموحة إنطلاقاً من خبراته الواسعة وسجله الحافل بالإنجازات، وتابع قائلاً “نحن واثقون أن بنك القاهرة سيسهم فى تكوين علاقات إستثماريه تجارية جديدة
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