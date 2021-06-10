بايدن: سنشتري نصف مليار جرعة لقاح كورونا للدول منخفضة الدخل

وكالات _ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستشتري نصف مليار جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا لصالح الدول منخفضة الدخل، مشيرا إلى أن ذلك لن يرتبط بأي قيود.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في بريطانيا “سنبدأ شحن نصف مليار جرعة لقاح في أغسطس بمجرد خروجها من المصانع”.