عجز الميزانية الأمريكية يتراجع في مايو إلى 132 مليار دولار

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– قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس إن الحكومة الأمريكية سجلت عجزا 132 مليار دولار في مايو، وهو ما يعادل نحو ثلث العجز في مايو 2020 الذي بلغ 399 مليار دولار.
وارتفعت العائدات في مايو 167 بالمئة لتصل إلى 464 مليار دولار.
وقالت الوزارة أيضا إن الضرائب المقتطعة من الأجور زادت 20 بالمئة لتصل إلى 204 مليارات دولار في مايو مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت ضرائب الشركات في مايو إلى 18 مليار دولار من ملياري دولار العام الماضي.
وزادت النفقات في مايو أربعة بالمئة عن العام السابق، لتصل إلى 596 مليار دولار مع استمرار مدفوعات حزمة المساعدات التي تبناها الرئيس جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار، والمرتبطة بكوفيد-19.
ونمت الإيرادات منذ بداية العام 29 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 2.607 تريليون دولار، في حين زادت النفقات 20 بالمئة لتصل إلى 4.671 تريليون دولار.
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