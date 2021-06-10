فودافون مصر تعرض تجربتها في توفير بيئة عمل للسيدات في احتفالية عالمية بمجال التكنولوجيا

دوت الخليج – تشارك شركة فودافون مصر، في الاحتفالية العالمية للمرأة في مجال التكنولوجيا، والتي تعقد افتراضيًا خلال الفترة من 7 إلى 11 يونيو الجاري، لعرض تجربتها الناجحة في توفير بيئة عمل مثالية للسيدات خاصة في مجال التكنولوجيا.

ويأتي ذلك إيمانًا من فودافون مصر بدور المرأة المحوري والإيجابي في تنمية المجتمع وأهمية إتاحة فرص متساوية للعمل، بحسب بيان للشركة.

وذكرت الشركة أن مشاركتها بالاحتفالية العالمية للمرأة في مجال التكنولوجيا، تأتي بعد النجاح الذي حققته في توفير أفضل بيئة عمل للمرأة، وحصولها على العلامة التجارية كأفضل بيئة عمل على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتعرض كلا من زينب سونو مديرة القنوات الرقمية، وسماح خميس مديرة بقطاع التكنولوجيا بفودافون، تجربة الشركة الرقمية والتقنية كفرصة للتواصل العالمي.

كما يشارك بالاحتفالية بجانب فودافون عددًا من الشركات العالمية أبرزهاEarnst & Young ،Facebook ، JPMorgan، Citibank ،AT&T ،ـAmazon .

وقدمت شركة فودافون مصر الرعاية الذهبية للاحتفالية العالمية للمرأة في مجال التكنولوجيا، والتي تناقش عددًا من الموضوعات منها استراتيجيات ما بعد الجائحة باستخدام التكنولوجيا، طرق جديدة لسير العمل: الاستراتيجيات الرقمية ودور المرأة من خلالها، وطرق جديدة لسير العمل: الاستراتيجيات الرقمية ودور المرأة من خلالها، ونصائح وحيل حول الإنصاف مقابل المساواة بين الجنسين.

كما تتطرق الاحتفالية إلى مناقشة كيفية أن تصبح المرأة محترفة أفضل في مجال التكنولوجيا، كما تعرض الاحتفالية أيضا قصص نجاحات أكثر من 10000 سيدة في مجال التكنولوجيا من مختلف البلدان.

وعبرت نجلاء قناوى، رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة فودافون مصر، عن سعادتها بمشاركة فودافون في الاحتفالية العالمية للمرأة في مجال التكنولوجيا، وذلك بعد منح فودافون، كأول شركة اتصالات في مصر، الختم المصري للمساواة بين الجنسين وبعد أيام من حصول فودافون على جائزة أفضل بيئة عمل من “Great Place to Work”.

وأشارت إلى الامتيازات التي تحصل عليها المرأة داخل فودافون مثل إجازة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر وتوفير ساعة مخصصة للرعاية بالطفل بالإضافة إلى إنشاء حضانة في مبنى الشركة لتيسيرعودة السيدات للعمل بعد الولادة والعناية بالأطفال.

وأضافت “قناوي”، أن فودافون نفذت مبادرات عديدة لتعزيز تمكين المرأة في المجتمع آخرها مسابقة منصة “فكرتك” وهي أكبر منصة لتمكين المرأة في مصر من خلال تقديم جوائز نقدية بقيمة 450 ألف جنيه لأفضل 3 أفكار مقدمة من المشاركات بالمسابقة، لتطبيق الفكرة على أرض الواقع وتقديم تدريبات ومساندة للسيدات للتوسع في مشروعاتها، ومبادرة “Connected Women” لتمكين المرأة باستخدام تكنولوجيا المحمول.