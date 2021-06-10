مال وأعمال

أسعار الذهب تصعد بعد بيانات التضخم الأمريكية

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_ صعدت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين زادت بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي، لكنها أدت لانحسار المخاوف حيال تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي دعمه النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1893.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1743 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن بلغت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياتها منذ الرابع من يونيو عند 1869.46 دولار.

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وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1896.40 دولار للأوقية.

أظهرت بيانات مزيدا من الارتفاع في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في مايو ، إذ أدى استمرار التعافي الاقتصادي من الجائحة إلى زيادة الطلب المحلي. كما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 15 شهرا.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا “أهم ما يمكن استقاؤه (من بيانات التضخم) هي أن هذه السوق تؤمن بقوة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لن يغير موقفه في أي وقت قريب”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2762.56 دولار، فيما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1145.23 دولار.

وتقدمت الفضة 0.5 بالمئة إلى 27.88 دولار للأوقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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