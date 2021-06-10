الرئيس الأمريكي بايدن: الاقتصاد بدأ بالعودة بعد تداعيات جائحة كورونا

العربية نت _ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الاقتصاد بدأ بالعودة بعد تداعيات الجائحة، مشيرا إلى أن التطعيم ضد كورونا هو مفتاح إعادة فتح الاقتصاد.

وأضاف في كلمته اليوم الخميس، أن أمريكا سوف تساعد العالم من أجل الخروج من الجائحة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستتبرع بـ 500 مليون جرعة لقاح كورونا، وقال إنها “خطوة تاريخية”. وأوضح أن استمرار كورونا يعني حدوث المزيد من التحورات، مؤكدا أن القيم الأميركية تفرض “علينا تطعيم العالم ضد فيروس كورونا”.

وتابع: “نريد مهاجمة فيروس كورونا بشكل جماعي”.