- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
_ ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين في تعاملات متقلبة يوم الخميس وسط تفاؤل حيال طلب اقتصادي قوي بعد أن انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة إلى أدنى مستوياتها منذ الموجة الأولى من كوفيد-19 بالبلاد العام الماضي.
شهدت السوق تراجعا لفترة وجيزة بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات عن مسؤولين بقطاع النفط الإيراني.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة، ليبلغ سعر التسوية 72.52 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.5 بالمئة، لينهي الجلسة عند 70.29 دولار.
وهذا أعلى مستوى عند الإغلاق لبرنت منذ مايو 2019 ولغرب تكساس الوسيط منذ أكتوبر 2018.
انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في قرابة 15 شهرا، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين بقوة في مايو، إذ واصل الاقتصاد التحرر من تأثيرات الجائحة.
وقالت لويز ديكسون المحللة في ريستاد إنرجي “بيانات البطالة والوظائف الصادرة مؤخرا (بالولايات المتحدة) مؤشر إيجابي مؤكد على أن تسارع التعافي في البلاد.
“يعني المزيد من نشاط الأعمال المزيد من استهلاك الطاقة، وتحسن الاقتصاد شرط أساسي ضروري لزيادة الحركة على الطرق وجوا”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النفط يبلغ ذروة عامين بدعم تحسن توقعات الطلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.