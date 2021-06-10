النفط يبلغ ذروة عامين بدعم تحسن توقعات الطلب

_ ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين في تعاملات متقلبة يوم الخميس وسط تفاؤل حيال طلب اقتصادي قوي بعد أن انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة إلى أدنى مستوياتها منذ الموجة الأولى من كوفيد-19 بالبلاد العام الماضي.

شهدت السوق تراجعا لفترة وجيزة بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات عن مسؤولين بقطاع النفط الإيراني.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة، ليبلغ سعر التسوية 72.52 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.5 بالمئة، لينهي الجلسة عند 70.29 دولار.

وهذا أعلى مستوى عند الإغلاق لبرنت منذ مايو 2019 ولغرب تكساس الوسيط منذ أكتوبر 2018.

انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في قرابة 15 شهرا، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين بقوة في مايو، إذ واصل الاقتصاد التحرر من تأثيرات الجائحة.

وقالت لويز ديكسون المحللة في ريستاد إنرجي “بيانات البطالة والوظائف الصادرة مؤخرا (بالولايات المتحدة) مؤشر إيجابي مؤكد على أن تسارع التعافي في البلاد.

“يعني المزيد من نشاط الأعمال المزيد من استهلاك الطاقة، وتحسن الاقتصاد شرط أساسي ضروري لزيادة الحركة على الطرق وجوا”.