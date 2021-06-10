ستاندرد آند بورز 500 يسجل ذروة عند الإغلاق مع انحسار مخاوف التضخم

وكالات _ أغقلت الأسهم في وول ستريت على ارتفاع يوم الخميس، ووصل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أعلى مستوياته عند الإغلاق، إذ بدا أن البيانات الاقتصادية تدعم تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي على أن الموجة الحالية من صعود التضخم ستكون مؤقتة.

وتقدمت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، واحتل المؤشر ناسداك الصدارة بدعم أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة التي لها دور قيادي في السوق. لكن أسهم شركات النقل والشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، هي أسهم حساسة للاقتصاد، أنهت الجلسة على خسارة.

جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة عن وزارة العمل أعلى من متوسط التوقعات، وغذت الجدل حول ما إذا كانت ارتفاعات الأسعار الحالية يمكن أن تتحول إلى تضخم طويل الأجل، على الرغم من تأكيدات مجلس الاحتياطي الاتحادي على عكس ذلك.

لكن نظرة أكثر قربا أظهرت أن الكثير من ارتفاعات الأسعار جاء من عناصر مثل السلع الأساسية وأسعار تذاكر الطيران، وبالتالي من المرجح أن يكون مؤقتا.

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي12.21 نقطة بما يعادل 0.04 بالمئة إلى 34459.35 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 19.71 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 4239.26 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 106.86 نقطة أو 0.77 بالمئة إلى 14018.61 نقطة.