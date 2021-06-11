البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون لتوفير الخدمات والمنتجات المصرفية لبيوت الشباب

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع جمعية بيوت الشباب المصرية بهدف توفير مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية لبيوت الشباب المصرية على مستوى الجمهورية والمترددين عليها وبصفة خاصة الشباب.

حضر التوقيع الذي تم بالمركز الرئيسي بالبنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة وأشرف علي عثمان رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع وهالة حلمى رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك وكمال عامر المستشار الإعلامي لوزير الشباب والرياضة واحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية بوزارة الشباب والرياضة واللواء إيهاب نصير المدير التنفيذي لجمعية بيوت الشباب المصرية.

وعقب التوقيع صرح يحيى أبو الفتوح ان البنك الأهلي له دور رائد ومتنامي في التوسع ودعم خطط الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة لكافة شرائح المجتمع وبصفة خاصة الشباب.

ونوه أن البنك الأهلي المصري كان له السبق في إصدار أكثر من مليون بطاقة مصرفية مسبقة الدفع لطلبة الجامعات من خلال التعاقد مع 46 جامعة حكومية وغير حكومية على مستوي الجمهورية.

وأشار إلى أن البروتوكول يعد امتدادا للتعاون المثمر بين البنك وزارة الشباب والرياضة حيث يتيح استفادة الشباب من الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه والتي تشهد تطوير مستمر، وأهمها إصدار بطاقات مسبقة الدفع وبصفة خاصة بطاقات الدفع الوطنية ” ميزة “.

ولفت أن إصدارات البنك من بطاقات ميزة مسبقة الدفع تجاوزت 4.2 مليون بطاقة كأول بنك مصري يصل الى هذا الحجم من الإصدارات ، مشيرا ألى أن البروتوكول يتيح أيضا الاشتراك في المحافظ الإلكترونية للشباب أعضاء بيوت الشباب المصرية مجانا دعما لخطة الدولة نحو التحول الرقمي وهو ما يوليه البنك أهمية قصوى.

ومن جانبه أضاف اشرف عثمان أن البروتوكول يتضمن أيضا ميكنة متحصلات كافة فروع جمعية بيوت الشباب كأكبر هيئة شبابية بمصر علي مستوى الجهورية بفروعها المختلفة من خلال توفير البنك نقاط البيع الإلكترونية QR Code P.O.S/، وماكينات الصراف الألى ATM .

ولفت أن البرونوكول يوفر عروض حصرية لعملاء البنك من الشباب وأعضاء الجمعية عند التمتع بخدمات بيوت الشباب المختلفة مما يساعد علي تنشيط السياحة الداخلية من خلال شبكة بيوت الشباب المنتشرة بالجمهورية عبر 14 مقر بالمحافظات، ونقاط التسويق المعارض التي تشارك فيها الجمعية حيث توفر أماكن إقامة مناسبة للشباب أثناء سفرهم ل 86 دولة تنتشر فيها الشبكة الدولية ، والتي تمارس فيها البرامج اللازمة لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وحثهم علي الاعتماد على النفس والنظام والعمل علي بث الروح الجماعية والمشاركة في اعمال الخدمة العامة.

وأكد أنها تعد خطوة جديدة للتعاون بين الجمعية والبنك في اطار المسئولية المجتمعية للجمعية مما يساعد علي زيادة الوعي الثقافي والتربوي للشباب عن طريق التعرف على عادات وتقاليد وتراث مختلف دول العالم.

وأكد كريم سوس أن البروتوكول يتضمن أيضا ميكنة متحصلات كافة فروع جمعية بيوت الشباب على مستوى الجمهورية من خلال توفير البنك قنوات التحصيل الإلكترونية P.O.S/QR Code، Gateway ، وتوفير ماكينات الصراف الآلي ببعض افرع الجمعية عل مستوى الجمهورية.

وأشار انه يتيح إمكانية فتح فروع إلكترونية ببعض أفرع الجمعية ، وأيضا سيساهم في ميكنة مدفوعات الجمعية حيث سيقوم البنك بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني بنظام CPS لسداد المدفوعات الحكومية، و خدمة الدفع الإلكتروني بنظام الــ ACH للتحويل من حساب الجمعية لحسابات أخرى.

ونوه أن البرتوكول يشملعروض حصرية لعملاء البنك حاملي البطاقات وبصفة خاصة الشباب سواء مصريين او من الأجانب المترددين على بيوت الشباب من خارج مصر الذين سيتم اصدار بطاقات “ميزة ” مسبقة الدفع لهم عند التمتع بخدمات بيوت الشباب المختلفة للتعامل بها داخل مصر بالعملة المحلية مما يساعد على تنشيط السياحة الداخلية من خلال 13 بيت شباب منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية .

وقال الإعلامي كمال عامر المستشار الإعلامي لوزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب هي من أكبر شركاء النجاح للبنك الأهلي المصري في تنفيذ وتشجيع الشباب علي الانضمام لتلك المنظومة من خلال الهيئات التابعة للوزارة لما له من فوائد علي الاقتصاد المصري الذي يجب ان نتكاتف جميعا لدعمه و تقويته، و محاربة التصرفات غير المسئولة التي تضر بالاقتصاد و تؤثر عليه بالسلب، وان ذلك يعد من أهم أولويات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب المصري والتي من شانها القضاء علي السوق السوداء و الاقتصاديات الموازية.