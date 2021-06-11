مال وأعمال

شركات التعدين والسفر تدعم الأسهم الأوروبية بداية التعاملات

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

– واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها للجلسة السادسة يوم الجمعة، بدعم من آمال في أن البنوك المركزية الكبرى ستظل تتبع سياسة نقدية تيسيرية على الرغم من مؤشرات على ارتفاع التضخم، بينما قدمت مكاسب حققتها شركات التعدين والسفر الدعم للمؤشرات في المنطقة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، ويمضي على مسار تحقيق رابع مكسب أسبوعي.

CSR_2021

وقفزت أسهم شركات التعدين واحدا بالمئة، لتدفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات السلع الأولية ليتقدم 0.3 بالمئة بينما انتعشت أسهم شركات السفر والترفيه من انخفاض سجلته في الجلسة الماضية.

وارتفع سهم بروسيس الهولندية للاستثمار في التكنولوجيا 0.7 بالمئة إذ قالت إنها تتوقع أن تكون ربحية السهم لعام كامل زادت إلى مثليها تقريبا في السنة الفائتة.

وقفز سهم سكور الفرنسية لإعادة التأمين 5.5 بالمئة بعد أن وافقت كوفيا، أكبر مساهم في الشركة، على تخارج منظم من الشركة عقب تسوية بشأن محاولة استحواذ يائسة وما تبعها من نزاعات قانونية.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركات التعدين والسفر تدعم الأسهم الأوروبية بداية التعاملات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا