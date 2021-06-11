شركات التعدين والسفر تدعم الأسهم الأوروبية بداية التعاملات

– واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها للجلسة السادسة يوم الجمعة، بدعم من آمال في أن البنوك المركزية الكبرى ستظل تتبع سياسة نقدية تيسيرية على الرغم من مؤشرات على ارتفاع التضخم، بينما قدمت مكاسب حققتها شركات التعدين والسفر الدعم للمؤشرات في المنطقة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، ويمضي على مسار تحقيق رابع مكسب أسبوعي.

وقفزت أسهم شركات التعدين واحدا بالمئة، لتدفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات السلع الأولية ليتقدم 0.3 بالمئة بينما انتعشت أسهم شركات السفر والترفيه من انخفاض سجلته في الجلسة الماضية.

وارتفع سهم بروسيس الهولندية للاستثمار في التكنولوجيا 0.7 بالمئة إذ قالت إنها تتوقع أن تكون ربحية السهم لعام كامل زادت إلى مثليها تقريبا في السنة الفائتة.

وقفز سهم سكور الفرنسية لإعادة التأمين 5.5 بالمئة بعد أن وافقت كوفيا، أكبر مساهم في الشركة، على تخارج منظم من الشركة عقب تسوية بشأن محاولة استحواذ يائسة وما تبعها من نزاعات قانونية.