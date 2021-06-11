وزير الإسكان: جار الانتهاء من اللمسات الأخيرة بالمرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة

​صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من اللمسات الأخيرة بالمرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي – كافتيريات – برجولات – مقاعد – حارة دراجات – ملاعب – مناطق للقراءة والإنترنت – مناطق ألعاب للأطفال).

وأكد وزير الإسكان، أنه يتم تنفيذ كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، على أعلى مستوى، يليق بالمدينة، ليكون متنفساً ومتنزهاً للمواطنين على ساحل البحر المتوسط، حيث يمتد الكورنيش بطول 15 كم، ويتم تنفيذه على عدة مراحل.

وأوضح أن مدينة المنصورة الجديدة تُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية، ومدينة طبية، ومناطق للصناعات التكنولوجية.

وأشار الوزير إلى أنه جار بمدينة المنصورة الجديدة، الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بمشروع “سكن مصر” للإسكان المتوسط، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 11.232 وحدة سكنية (468 عمارة) مشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، كما يجرى الانتهاء من تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبه متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة – 152 فيلا متصلة – 498 فيلا شبه متصلة).

أضاف الجزار، أنه جارٍ تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والتى تقع على مساحة 127 فداناً، وسيتم تشغيل عدد من كلياتها فى العام الدراسى المقبل، وتضم الجامعة (كلية القانون الدولي واقتصاد وإدارة الأعمال – كلية علوم وهندسة المنسوجات – كلية هندسة 1 – كليه حاسبات ومعلومات وكلية هندسة 2 – كلية طب الفم والأسنان وكلية العلوم – الطب البشرى – كلية صيدلة وكليه علوم – المكتبة المركزية والخدمات الطلابية – مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات – المستشفى الجامعي – مستشفى طب الفم والأسنان – صالات رياضية ومعارض خارجية مفتوحة).