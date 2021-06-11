- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
– أظهرت وثيقة اليوم الجمعة، أن مؤسسة دبي لصناعات الطيران، إحدى أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، عينت مجموعة من البنوك لترتيب مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت قبل إصدار مزمع لسندات مقومة بالدولار.
وعينت المؤسسة، المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وهي أداة الاستثمار الرئيسية لحكومة الإمارة، بي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه.بي مورجان وترست سيكيوريتيز وفقا لما كشفته الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك.
وسيلي ذلك إصدار بالحجم القياسي غير محدد الأجل بحسب ظروف السوق. وجمعت المؤسسة 1.25 مليار دولار في صفقة سندات على شريحتين في يناير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دبي لصناعات الطيران تعين بنوكا لثاني طرح لسندات دولارية في 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.