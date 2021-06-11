البنك المركزي المصري الروسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.5%

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روسيا اليوم _ قرر البنك المركزي المصري الروسي، اليوم الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 5.5% سنويا، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وجاء ذلك وفقا لبيان صدره المركزي الروسي عقب اجتماع مجلس إدارته اليوم لبحث السياسة النقدية.
وأشار المركزي الروسي إلى مؤشر التضخم السنوي في روسيا ارتفع اعتبارا من 7 يونيو الجاري إلى 6.15%.
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