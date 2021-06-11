مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع مع انحسار مخاوف التضخم

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– فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف اليوم الجمعة، إذ أدت بيانات التضخم إلى تهدئة مخاوف بشأن ارتفاع طويل الأمد في أسعار المستهلكين، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع الفيدرالي الأسبوع القادم لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 33.57 نقطة أو ما يعادل 0.10 بالمئة إلى 34499.81 نقطة.

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وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 3.72 نقطة أو ما يعادل 0.09 بالمئة إلى 4242.90 نقط.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 10.52 نقطة أو ما يعادل 0.08 بالمئة إلى 14030.85 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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