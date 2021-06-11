الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع مع انحسار مخاوف التضخم

– فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف اليوم الجمعة، إذ أدت بيانات التضخم إلى تهدئة مخاوف بشأن ارتفاع طويل الأمد في أسعار المستهلكين، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع الفيدرالي الأسبوع القادم لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 33.57 نقطة أو ما يعادل 0.10 بالمئة إلى 34499.81 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 3.72 نقطة أو ما يعادل 0.09 بالمئة إلى 4242.90 نقط.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 10.52 نقطة أو ما يعادل 0.08 بالمئة إلى 14030.85 نقطة.