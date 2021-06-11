جونسون: قمة مجموعة السبع فرصة للاستفادة من دروس كوفيد-19

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_ قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون لقادة دول مجموعة السبع يوم الجمعة إن قمة المجموعة الجارية حاليا فرصة للاستفادة من دروس جائحة فيروس كورونا وضمان ألا يكرروا الأخطاء التي وقعت خلالها.
وقال في كلمة أمام قادة المجموعة والاتحاد الأوروبي أيضا “أرى أن من الضروري حقا عقد هذا الاجتماع لأننا نحتاج إلى ضمان أن نستفيد من دروس الجائحة، نحن بحاجة إلى ضمان ألا نكرر بعض الأخطاء التي لا شك ارتكبناها خلال الثمانية عشر شهرا الماضية أو نحوها”.
ومضى قائلا “نحن بحاجة للتأكد من أننا نسمح الآن لاقتصاداتنا بالتعافي”.
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