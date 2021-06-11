وزيرة التخطيط: 1.7 تريليون جنيه استثمارات قطاع البنية التحتية منذ 2014

بكر بهجت _ قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية ، إن قيمة الاستثمارات التي ضختها مصر فى البنية التحتية منذ عام 2014 وحتى الآن بلغت 1.7 تريليون جنيه.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الثانية المنتدى الأولِ لرؤساءِ هيئاتِ الاستثمارِ الإفريقيةِ تحتَ شعار “التكاملُ من أجلِ النمو”، بمشاركةِ 34 دولةً إفريقيةً، وممثلي عددٍ من المؤسساتِ الدوليةِ والإقليميةِ والقطاعِ الخاص.

وأضافت السعيد أن مصر كانت لديها مشكلة كبيرة في البنية التحتية، وكانت تعانى من انقطاع التيار الكهربائى، نصف اليوم في عام 2013، لكن تلك الأزمة تم حلها بشكل كامل الآن.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم إنشاء الصندوق السيادي منذ 3 سنوات والذي يستهدف التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق خطة الدولة العمل على تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأشارت إلى أن الصندوق يستهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال إنشاء مجموعة من الصناديق الفرعية لجذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج محليًا وعربيًا ودوليًا، ونعمل حاليًا على العديد من المشاريع بكافة القطاعات المختلفة.