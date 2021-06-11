: أوبك+ تلتزم بقيود إنتاج النفط بنسبة 115% في مايو

-أفادت أرقام مقدمة من مصدر في أوبك+ يوم الجمعة بأن أوبك وحلفاءها حافظوا على مستوى التزام قوي بقيود إنتاج النفط المتفق عليها في مايو، عندما بدأ تنفيذ الجزء الأول من خطة زيادة تدريجية للإنتاج.

وقال المصدر إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، التزموا بنسبة 115 بالمئة بقيود الإنتاج المتفق عليها في مايو. وقالت أوبك هذا الأسبوع إن رقم أبريل كان 114 بالمئة.

تعيد أوبك+ 2.1 مليون برميل يوميا إلى السوق خلال الفترة من مايو أيار إلى يوليو في إطار خطة للتخفيف التدريجي لقيود إنتاج النفط غير المسبوقة التي تبنتها العام الماضي، وذلك في ظل تعافي الطلب من آثار الجائحة