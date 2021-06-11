شريف الجبلي: وضع آلية لربط القطاع الخاص الإفريقي ببعض أول خطوات تعزيز الاستثمارات

بكر بهجت _ أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أنه لدعم وتعزيز الاستثمار في القارة السمراء، لابد من تشكيل مجموعة عمل لوضع آلية لربط القطاع الخاص فى القارة الإفريقية ببعض.

جاء ذلك خلال جلسة تعزيز القطاع الخاص فى إفريقيا بالمنتدى الأولِ لرؤساءِ هيئاتِ الاستثمارِ الإفريقيةِ تحتَ شعار “التكاملُ من أجلِ النمو”، بمشاركةِ 34 دولةً إفريقيةً، وممثلي عددٍ من المؤسساتِ الدوليةِ والإقليميةِ والقطاعِ الخاص.

تابع الجبلى ، أن هذه المجموعة لابد وأن تعمل تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، مطالبا أن تكون إحدى توصيات منتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا: التكامل من أجل النمو.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، إن وجود تحالف للقطاع الخاص الإفريقى أصبح ضروري ومهم لذا تقوم وزارتا التخطيط والتجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة الاستثمار لإنشاء منصة كاملة تكون مهمتها إتاحة المعلومات و التفاصيل المتعلقة بالاستثمار و التجارة في القارة السمراء.