الأسهم الأوروبية تسجل ذروة بدعم شركات التعدين

_ صعدت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الجمعة، مدعومة بآمال في إبقاء البنوك المركزية الكبرى على تكييف سياساتها بالرغم من علامات ارتفاع التضخم، في حين عزز ارتفاع أسهم شركات التعدين الأسهم البريطانية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة في في سادس جلساته من المكاسب على التوالي وأنهى الأسبوع على ارتفاع 1.1 بالمئة، وهو أفضل أداء أسبوعي له منذ أوائل مايو .

وقفزت أسهم شركات المناجم 1.9 بالمئة، ورفعت المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، الذي تشكل أسهم السلع الأولية ثقلا عليه، 0.7 بالمئة بعد أن أظهرت البيانات أن الناتج الاقتصادي البريطاني في أبريل نيسان ارتفاع 27.6 بالمئة عن العام السابق.

وانتعشت أسهم السفر والترفيه من خسائر الجلسة السابقة. وارتفع سهم سلسلة الفنادق الإسبانية ميليا اثنين بالمئة بعد أن توقع رئيسها التنفيذي عودتها للربحية في يونيو بعد 15 شهرا من تكبد خسائر.

دفع التفاؤل حيال استئناف أنشطة اقتصادية أسواق الأسهم الأوروبية إلى تسجيل مستويات قياسية، إذ يتحول المستثمرون إلى القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل السلع الأساسية والصناعة والبنوك التي تميل إلى الاستفادة من التعافي الاقتصادي.

ورفع البنك المركزي المصري الأوروبي توقعاته للنمو والتضخم في منطقة اليورو يوم الخميس، لكنه تعهد باستمرار تدفقات التحفيز خلال فصل الصيف، مما قلص مخاوف المستثمرين بشأن التراجع المبكر لدعم البنك.