معنويات المستهلكين الأمريكيين ترتفع في أوائل يونيو

وكالات _ أظهر مسح اليوم أن معنويات المستهلكين الأمريكيين انتعشت في أوائل يونيو مع انحسار المخاوف حيال التضخم وزيادة التفاؤل بين الأسر بشأن مستقبل النمو الاقتصادي والتوظيف.

وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشرها الأولي لمعنويات المستهلكين تقدم إلى 86.4 في النصف الأول من الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 82.9 في مايو.

وصعد مؤشر المسح للأوضاع الاقتصادية الحالية إلى قراءة عند 90.6 من 89.4 في مايو. وارتفع مقياسه لتوقعات المستهلكين إلى 83.8 من 78.8.

و انخفضت توقعات المسح للتضخم على مدار عام إلى أربعة في المائة من 4.6 في المائة، كما تراجعت التوقعات فيه للتضخم خلال خمسة إلى عشرة أعوام إلى 2.8 في المائة من ثلاثة في المائة في مايو.