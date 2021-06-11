مال وأعمال

معنويات المستهلكين الأمريكيين ترتفع في أوائل يونيو

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

وكالات _ أظهر مسح اليوم أن معنويات المستهلكين الأمريكيين انتعشت في أوائل يونيو مع انحسار المخاوف حيال التضخم وزيادة التفاؤل بين الأسر بشأن مستقبل النمو الاقتصادي والتوظيف.

وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشرها الأولي لمعنويات المستهلكين تقدم إلى 86.4 في النصف الأول من الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 82.9 في مايو.

CSR_2021

وصعد مؤشر المسح للأوضاع الاقتصادية الحالية إلى قراءة عند 90.6 من 89.4 في مايو. وارتفع مقياسه لتوقعات المستهلكين إلى 83.8 من 78.8.

و انخفضت توقعات المسح للتضخم على مدار عام إلى أربعة في المائة من 4.6 في المائة، كما تراجعت التوقعات فيه للتضخم خلال خمسة إلى عشرة أعوام إلى 2.8 في المائة من ثلاثة في المائة في مايو.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معنويات المستهلكين الأمريكيين ترتفع في أوائل يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا