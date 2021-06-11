أبو العينين: إنشاء وكالة إفريقية لهيئات الاستثمار لوضع رؤية موحدة للمشروعات بالقارة

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بكر بهجت _ اقترح رجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كليوباترا، إنشاء وكالة إفريقية تتجمع فيها كل هيئات الاستثمار بالقارة، تتولى رسم خريطة استثمار موحدة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الثانية بالمنتدى الأولِ لرؤساءِ هيئاتِ الاستثمارِ الإفريقيةِ تحتَ شعار “التكاملُ من أجلِ النمو”، بمشاركةِ 34 دولةً إفريقيةً، وممثلي عددٍ من المؤسساتِ الدوليةِ والإقليميةِ والقطاعِ الخاص، حيث ناقشت الجلسة مشاريع البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية.
وقال أبو العينين، إن منتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا بشرم الشيخ نواة جديدة للنهوض باقتصاد القارة، ونتاج رؤى اجتمع عليها قادة 55 دول إفريقية.
اضاف ابو العينين ،أن التحدى الحقيقى لدول القارة هو تحويل الصعوبات الى منحة والاهتمام بالبنية الفوقية و التحتية معا، حيث تمتلك إفريقيا معظم المواد الخام للمعادن ونحو 500 تريليون قدام من الغاز وتحتاج إلى التكنولوجيا المتطورة لتعظيم القيمة المضافة.
وأكد وكيل مجلس النواب، علىى حاجة القارة إلى تشريعات محفزة للاستثمار والاستفادة من الطاقات البشرية و هذا يقع على عاتق هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية.
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