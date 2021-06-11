إيطاليا تسجل 69 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1901 إصابة

_ قالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت 69 وفاة بفيروس كورونا يوم الجمعة مقابل 88 في اليوم السابق فيما انخفض عدد الإصابات الجديدة اليومي إلى 1901 من 2079 حالة.

وسجلت إيطاليا 126924 وفاة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة على مستوى العالم. كما سجلت 4.24 مليون حالة إصابة في المجمل حتى الآن.