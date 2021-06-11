الملياردير دراهي يشتري 12% من أسهم بي.تي للاتصالات مقابل 3.1 مليار دولار

بلومبرج _ قالت مصادر مطلعة إن بنكي بي.إن.بي باريبا الفرنسي ومورجان ستانلي الأمريكي ساعدا في تقديم الخدمات الاستشارية والتمويلية لصفقة استحواذ الملياردير باتريك دراهي على 12% من أسهم شركة الاتصالات البريطاني بي.تي جروب مقابل نحو 3 مليارات دولار.

والصفقة البالغة قيمتها 2.2 مليار جنيه إسترليني (3.1 مليار دولار) تمت من خلال شركة ألتايس يو.كيه التي أسسها حديثا دراهي، وتم تمويلها من خلال طرح مشتقات مالية للبيع.

ووفقا لبلومبرج اشتركت بنوك أخرى في إدارة وتمويل الصفقة، مضيفة أن الصفقات التي تستخدم أدوات المشتقات المالية أصبحت محل تركيز من جانب بنوك الاستثمار لآن الرسوم التي تحصلها البنوك على مثل هذه الصفقات تكون كبيرة.

وبحسب بيانات جمعتها فإنه تم شراء نحو كميات من أسهم بي.تي جروب بلغ إجماليها 456.21 مليون سهم بسعر 178.05 بنس للسهم الواحد خلال أيام 7 و9 و10 يونيو الحالي.