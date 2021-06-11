النفط يبلغ ذروة عدة أعوام ويسجل ثالث مكسب أسبوعي بدعم تعافي الطلب

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_ ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات من جديد يوم الجمعة، لتسجل الأسبوع الثالث من المكاسب على التوالي بدعم تحسن توقعات الطلب العالمي، إذ تؤدي زيادة نشاط التطعيم إلى رفع قيود مرتبطة بالجائحة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا ليبلغ سعر التسوية 72.69 دولار للبرميل، بعد بلغت أعلى مستوياتها منذ مايو 2019. وحقق برنت ارتفاعا أسبوعيا واحدا بالمئة.
وتقدمت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا إلى 70.91 دولار للبرميل، لتجري تسويتها عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018. وهي مرتفعة 1.9 بالمئة خلال الأسبوع.
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