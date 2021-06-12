مال وأعمال

جونسون يعتزم تأجيل رفع قيود كورونا حتى 19 يوليو

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روسيا اليوم _ أفادت صحفية “صن” البريطانية أمس الجمعة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يعتزم إرجاء رفع الإغلاق بسبب كورونا إلى 19 يوليو، بعدما سجلت البلاد ارتفاعا في حالات الإصابة بسلالة دلتا الهندية.

وأوضحت الصحيفة أن “الخطة المقرر الإعلان عنها يوم الاثنين تشمل مراجعة بعد أسبوعين وهو ما يعني احتمال رفع القيود في الخامس من يوليو إذا انخفضت حالات الإصابة داخل المستشفيات”.

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وذكرت السلطات الصحية البريطانية يوم الجمعة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بسلالة دلتا الهندية قفز بواقع 29892 إلى 42323.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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