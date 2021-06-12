وزيرة الصناعة: رفع نسبة دعم الشحن لإفريقيا إلى 80% بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية

بكر بهجت _ كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن رفع قيمة الدعم الخاص بشحن المنتجات المصرية لقارة إفريقيا في البرنامج الجديد للمساندة التصديرية من 50% إلى 80%.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة بأول جلسات اليوم الثاني من المنتدى الأولِ لرؤساءِ هيئاتِ الاستثمارِ الإفريقيةِ تحتَ شعار “التكاملُ من أجلِ النمو”، بمشاركةِ 34 دولةً إفريقيةً، وممثلي عددٍ من المؤسساتِ الدوليةِ والإقليميةِ والقطاعِ الخاص.

وأضافت الوزيرة أن البرنامج الجديد من المقرر أن يتم إطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي سيكون داعم كبير للمصدرين في زيادة التوجه نحو التصدير لإفريقيا.

وتابعت أن الوزارة تسعى بصورة كبيرة للاستفادة من الموارد التي تتمتع بها دول القارة في توطين العديد من الصناعات، وإقامة مشروعات مشتركة.