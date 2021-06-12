وزير الطيران المدني: فرض رسوم كبيرة بعدة دول أضعف التجارة بين مصر وإفريقيا

بكر بهجت _ قال محمد منار، وزير الطيران المدنى، إن هناك العديد من المعوقات التى تواجه تعميق التعاون المشترك بين مصر و القارة الإفريقية فى مجال الطيران المدني و زيادة الحركة البينية، يأتي في مقدمتها الرسوم التي تفرضها عدة دول.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير بأول جلسات اليوم الثاني من المنتدى الأولِ لرؤساءِ هيئاتِ الاستثمارِ الإفريقيةِ تحتَ شعار “التكاملُ من أجلِ النمو”، بمشاركةِ 34 دولةً إفريقيةً، وممثلي عددٍ من المؤسساتِ الدوليةِ والإقليميةِ والقطاعِ الخاص.

و أضاف منار، أنه من الضروري أن يتم العمل على إنشاء مجال جوي مرن حيث المسافات قصيرة ورسوم جيدة خاصة أن الطيران وسيلة النقل المتاحة بين دول القارة الإفريقية فى ظل غياب وسائل النقل البرية لذا نسعى تسهيل عمليات النقل الجوى.

و أضاف منار ، لدينا شراكات عديدة مع دول إفريقيا مثل ليبيا و جنوب السودان و السودان تشجع على إنشاء كيانات مصرية فى القارة لتسهيل عميلة حركة الاغفراد ونقل البضائع، ولدينا نحو 36 نقطة فى قارة إفريقيا.

و أشار منار إلى توقف التوسعات المستهدفة للشركة الوطنية نتيجة اندلاع جائحة كورونا العالمية والتى أثرت على خطط التوسع فى عدد من الدول الإفريقية.