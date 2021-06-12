مبيعات السيارات في الصين ترتفع بنسبة 36.6% في الأشهر الخمسة الأولى من 2021

شينخوا _ قالت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أمس الجمعة إن مبيعات السيارات في الصين ارتفعت بنسبة 36.6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 10.88 مليون وحدة في الفترة من يناير إلى مايو، بفضل استمرار انتعاش أنشطة الأعمال وسط التعافي الاقتصادي المستدام.

وزادت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 38.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 8.44 مليون وحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وفقا للجمعية.

وفي مايو وحده، بلغ إجمالي مبيعات السيارات 2.13 مليون وحدة، بانخفاض 3.1 بالمائة على أساس سنوي.